Stop for vacciner vil forsinke vaccineplan med måneder

De første doser fra den fjerde vaccineproducent Johnson & Johnson (J&J) lander i Danmark onsdag, og 84.000 doser skulle efter planen have været delt ud til danskerne inden udgangen af april. Men vaccinerne bliver henlagt i de køleskabe, hvor hundredtusindvis af doser fra producenten AstraZeneca i forvejen ligger.

Tirsdag eftermiddag besluttede producenten at sætte distributionen af J&J-vacciner på hold i hele EU. Det sker, efter at de amerikanske sundhedsmyndigheder har anbefalet et foreløbigt stop for brugen af vaccinen efter flere tilfælde af de formentlig samme usædvanlige typer af blodpropper, som i yderst sjældne tilfælde også er konstateret ved vaccinen fra AstraZeneca. De to typer rummer den samme vaccineteknologi.

Dermed er to af de hidtil fire godkendte covid-19-vacciner sat på hold i Danmark. Ifølge Politikens kilder vil regeringen og sundhedsmyndighederne onsdag fortælle om den fremtidige brug af AstraZeneca, og pilen peger i retning af, at vaccinen i Danmark helt vil blive droppet. Folketinget orienteres onsdag klokken 11.30.

»Det her er en rigtig alvorlig situation for både EU og Danmark, fordi man er så dybt afhængig af vaccinen fra J&J for at komme i mål«, siger Rasmus Bech Hansen, direktør i videnskabsanalysefirmaet Airfinity, der overvåger vaccinationsudrulningen og udarbejder globale fremskrivninger af befolkningernes immunitet.

EU og dermed Danmark har i sine fælles indkøb satset kraftigt på J&J, der er særlig effektiv, fordi den kun skal injiceres én gang. Danmark har købt hele 8,2 millioner doser, og statsminister Mette Frederiksen har omtalt J&J som en »gamechanger« i bekæmpelsen af pandemien.