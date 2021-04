Mute B. Egede godkendt som grønlandsk landsstyreformand

Inatsisartut, som er det grønlandske parlament, har godkendt Múte B. Egede som formand for det grønlandske selvstyre, Naalakkersuisut. Det skriver det grønlandske medie KNR.

»Mange tak. En ny generation tager over«, siger Múte B. Egede ifølge det grønlandske medie KNR fra talerstolen.

»Tak til jer alle for støtten og opbakning. Der skal være plads til os alle – vi skal lytte til alle, vi skal være samlet. Vi tager et større ansvar for at samle Grønland«.

Múte B. Egede er formand for venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA), der blev valgets helt store vindere. Ved valget blev partiet det største parti i Grønland med 12 ud af 31 medlemmer af Inatsisartut.

I Inatsisartut stemte 20 personer for Múte B. Egedes formandskab, mens ni helt undlod at stemme. Ingen stemte imod.

Kun 30 af Inatsisartuts medlemmer var til stede, efter at tidligere medlem af parlamentet for Siumut Qarsoq Høegh-Dam tidligere på dagen trak sig, efter at han var blevet dømt for salg af hash.

Mødet i Inatsisartut er det første siden valget den 6. april. Her er der tradition for, at de folkevalgte godkender det nye parlament.

Valget var historisk. For bare anden gang siden 1979 var det ikke Siumut, der stod med magten, efter at grønlænderne var gået til stemmeurnerne.

Især en intern splid i Siumut mellem formand Erik Jensen og Kim Kielsen var udslagsgivende for partiets skrumpende vælgerskare. Kim Kielsen blev i 2020 vippet af som partiets formand, men han blev alligevel siddende som formand for Naalakkersuisut.

Også en politisk strid om et mineprojekt i det sydlige Grønland ved Kuannersuit (Kvanefjeld) delte vælgerne. Siumut så på mineprojektet som et økonomisk eventyr for Grønland, mens IA og partiet Naleraq var indædte modstandere af projektet, som de anså for at være miljøskadeligt.

I anledningen af Inatsisartuts genforening blev Hans Enoksen valgt som formand for parlamentet. Hans Enoksen er formand for Naleraq, som IA har indgået en koalitionsaftale med om regeringsmagten i Grønland.

Ligesom for Múte B. Egedes vedkommende blev Hans Enoksen valgt med 20 stemmer - ingen stemte imod.

ritzau