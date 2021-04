Ministerium hemmelighedsfuld om Tesfaye-besøg i Rwanda: Vil ikke svare på, om modtagecenter er på dagsordenen

En håndfuld billeder på Twitter af blandt andre udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) samt udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) vækker nu opmærksomhed på sociale medier. Og det skyldes ikke kun, at førstnævnte - hvilket hører til sjældenhederne - er iklædt slips.

Billederne er nemlig tweetet fra Rwandas Udenrigsministerium, og med på billederne er også Rwandas udenrigsminister, Manasseh Nshuti, der trykker Tesfaye i hånden og udveksler dokumenter.

I forvejen er Rwanda et af de varmeste bud på et land, som Danmark arbejder på at placere et fremtidigt dansk modtagecenter i. Om besøget handler om det, afviser Tesfayes ministerium dog at svare konkret på.