Datatilsynet udtrykker hård kritik af SSI's måde at håndtere personfølsomme data

»Det er næsten så alvorligt, som det overhovedet kan blive«, siger Allan Frank, som er it-sikkerhedsspecialist og jurist hos Datatilsynet.

En udtalelse juristen kommer med efter, at netop Datatilsynet tidligere i dag udtalte hård kritik af Statens Serum Instituts (SSI) håndtering af personfølsomme data. Data om befolkningen som SSI indsamlede i starten af pandemien.

Den dårlige håndtering af data skete blandt andet, da coronasituationen eskalerede i februar-marts måned, dengang skulle SSI stille persondata til rådighed for en ekspertgruppe, der skulle regne på mulige scenarier for genåbning, og ifølge Datatilsynet var instituttets omgang med personfølsomme oplysninger alt for lemfældig.

I en pressemeddelelse fortæller Datatilsynet, hvordan SSI allerede dengang kom kritikken i forkøbet, og vurderede, at risikoen for databrud for de personer, der var indsamlet data om, var moderat til høj, og at der fra begyndelsen ikke ville være foretaget en fuldstændig vurdering af de risici, som behandlingen af data indebar, men risicien var nødvendig at løbe taget den alvorlige situation i betragtning.