Ny rapport: Ensomhed er den mest livsforringende omstændighed

Vores levestandarder hæves, og som befolkning bliver vi ældre og ældre. Men venter lykken nødvendigvis efter den tredje alder?

I Danmark er ensomhed den livsomstændighed, der stjæler mest livskvalitet fra mennesker over 50. Det konkluderer rapporten ’Lange og lykkelige liv’, som er udarbejdet for ÆldreSagen af Institut for Lykkeforskning.

»Vi er nødt til at betragte og behandle ensomhed, for hvad det er: Den måske største trussel mod vores folkesundhed lige nu«, siger Michael Birkjær, der er senioranalytiker hos Institut for Lykkeforskning og medforfatter på rapporten.

Rapporten er en analyse af, hvordan 26 forskellige faktorer påvirker livskvaliteten hos mennesker over 50 år i Danmark, og er udarbejdet med udgangspunkt i metoden WALY (Wellbeing Adjusted Life Years), som måler livstilfredshed.