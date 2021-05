Konservativ udlændingeordfører: Jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at jeg vil stemme på Socialdemokratiet

Sagen kort

Modtagecenter i tredjeland

Hvem? Marcus Knuth, udlændingeordfører for de konservative

Hvad? Regeringen har fået et lovforslag førstebehandlet, der giver grønt lys til de juridiske rammer for et modtagecenter for asylansøgere i et land uden for Europa

Hvorfor? De konservative har lagt mandater til regeringens lovforslag, på trods af at de mener, at regeringen burde have en praktisk løsning klar først.