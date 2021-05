Dommeren i Storbritannien mener, at Skattestyrelsens advokater fastholder »indlysende forkerte påstande«

Dommer Andrew Bakers beherskede fremtoning og den noble udtale, som røber mandens baggrund på universitetet i Oxford, kunne ikke skjule det: His lordship er ikke imponeret af de advokater, som fører den gigantiske erstatningssag om formodet svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner mod 114 sagsøgte ved High Court i London.

Han har hældt deres juridiske vurderinger ned ad brættet ved at afvise, at sagen overhovedet kan gennemføres ved engelske domstole. Torsdag afviste han advokaternes forsøg på at appellere afvisningen. De var ikke kommet med et eneste nyt argument, som appeldomstolen kunne tage stilling til, mente han.

Til gengæld tillod han en mindre omfattende appel som, hvis Skattestyrelsen vinder den, betyder, at sagens hovedmistænkte, Sanjay Shah, og hans mere end 8 milliarder kroner store andel af udbyttepengene fra Danmark, er ude af sagen. Er det der, vi ender, er den kostbare retssag i London tæt på meningsløs.