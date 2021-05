Kommunerne er trætte af at få skyld for dårlig behandling af handikappede. De vil have 5,5 milliarder kroner til at løse problemet

Kommunerne er blevet kritiseret hårdt for, at handikappede får dårlig behandling, men mener selv, at problemet er pengemangel. De ønsker en aftale med regeringen om at løfte kvaliteten for 5,5 milliarder kroner.