Her vil det være slut med at vise coronapas

Coronapasset vil formentlig være udfaset efter sommerferien, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i forbindelse med en aftale om yderligere genåbning, som er blevet præsenteret natten til tirsdag.

Endnu er en endelig dato dog ikke fastlagt. Ifølge aftalen skal coronapasset udfases, når alle over 16 år er tilbudt vaccination. Det vil ifølge vaccinationskalenderen ske i slutningen af august. Vaccinationskalenderen er dog blevet udskudt flere gange.

I aftalen er indskrevet nogle faste tidspunkter for evaluering. I juni 2021 skal partierne bag aftalen således se nærmere på erfaringerne med brugen af coronapasset, og i samme måned skal der udarbejdes en mere konkret plan for udfasningen. I august 2021 skal »konsekvenserne« for passet aftales, når »alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccinerede«, står der på Justitsministeriets hjemmeside.

Coronapasset vil stadig have en funktion

Men selv når coronapasset efter planen på et tidspunkt har udspillet sin rolle i Danmark, vil det fortsat have en funktion. Når man rejser ud af Danmark, vil man nemlig stadig skulle bruge det, oplyser Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ved pressemødet.

Passet er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for det seneste halve år eller har en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel. Med aftalen ændres vaccinationskravet, sådan så man 14 dage efter første vaccination vil kunne få godkendt et coronapas.

Der skal dog løses nogle praktiske ting, før det kan indføres, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S):

»Dermed bliver adgangen til at få coronapasset lettere«.

Flere partier har talt for at indføre en stikprøvekontrol af coronapasset. Den idé har også fundet vej til nattens aftale i form af en såkaldt kørekortsordning, som vil gælde i biblioteker og idrætsforeninger. Coronapasset vil her ikke blive kontrolleret ved indgangen. I stedet kan man – ligesom med kørekortet – blive bedt om at vise det ved en kontrol.

Med aftalen står det også klart, at passet fastholdes i sin nuværende form på eksempelvis restauranter og barer.

»Vi har stadig ikke alle over 50 år vaccineret. Så vi har brug for at gå forsigtigt frem«, siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

ritzau