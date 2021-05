Akademikernes fagforening: »Jeg er oprigtigt bekymret for, at de unge ikke vil følge med, og at færre får en uddannelse«

Det bliver et problem, at flere uddannelser nu står til at rykke ud af de store byer, mener Mick Scholtka, der er uddannelsespolitisk næstformand i Danske Studerendes Fællesråd (DSF):

»Det er bekymrer mig. Vi får dårligere uddannelser og studerende, der trives dårligere, hvis vi tvinger dem ud af byen. Det vil kun skabe mere rift om uddannelserne i byen«, siger han.

Reaktionen kommer efter, at uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har sendt et brev til en række universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier, med besked om, at regeringen nu kommer med et udspil, der flytter uddannelser fra de fire største byer til resten af landet. Regeringen vil skabe »et Danmark i bedre uddannelsesbalance«, hvor flere har mulighed for at tage en videregående uddannelse udenfor de store byer.

Ifølge Politikens oplysninger skal udspillet behandles for sidste gang i regeringens koordinationsudvalg i den kommende uge, men planerne møder allerede nu kritik fra flere parter.

»Der skal sikres høj kvalitet, men også et godt studiemiljø, for ellers er jeg oprigtigt bekymret for, at de unge ikke vil følge med, og at færre får en uddannelse, fordi de vil vælge byens sociale tilbud frem for uddannelsen«, siger Camilla Gregersen, formand for den akademiske fagforening DM, der blandt andet organiserer undervisere på professionshøjskolerne.