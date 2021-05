Læger bliver mødt af millionkrav for at sende ligegyldige beskeder til borgerne: »Skatteborgere skal ikke betale for en ydelse, der er værdiløs«

Praktiserende læger er mødt med et krav om at tilbagebetale knap 20 millioner kroner for hundredtusindvis af nyttesløse testsvar til borgerne. Aktindsigt viser, at knap 300 læger i Region H siden 2010 har omsat for mere end den fastsatte øverste grænse.