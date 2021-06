Eksperter: Norges statsminister misforstår dansk spionundersøgelse

Anklager bragt i DR om, at Danmark har bistået USA i at spionere mod europæiske allierede, har fået flere udenlandske regeringsledere til at fare i flint. Blandt andet har Norges statsminister, Erna Solberg, kaldt det »uacceptabelt«, hvis allierede føler behov for at spionere mod hinanden.

»Derfor er vi optaget af at få mest muligt at vide fra Danmark. De har jo nedsat deres egen granskningskommission, som gennemgår dette. Vi har bedt om at få de oplysninger, som de har«, sagde Solberg i denne uge til NRK.