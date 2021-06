Efter ti års pause: Nu er de første ejendomsvurderinger på vej

Her er den nye tidsplan: I september 2021 starter udsendelsen af første etape af de nye ejerboligvurderinger. Det drejer sig om ejendomsvurderinger til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse. Tilbagebetalingstilbud til de boligejere, der har betalt for meget i skat, udsendes efterfølgende. I foråret 2022 udsendes vurderinger og efterfølgende tilbagebetalingstilbud til ejerne af yderligere cirka 100.000 parcel- og rækkehuse. I andet halvår af 2022 påbegynder Vurderingsstyrelsen sagsbehandling af vurderingerne for cirka 700.000 resterende parcel- og rækkehuse. Bagefter udsendes vurderinger og tilbagebetalingstilbud. Senere udsendes vurderinger og tilbagebetalingstilbud for de øvrige ejerboliger, herunder ejerlejligheder, sommerhuse og de mest komplicerede ejerboliger. Denne del af tidsplanen skal ’konsolideres yderligere for at afdække supplerende potentiale for opstramning’, oplyser Skatteministeriet. Kilder: Skatteministeriet. Vis mere

De første ejendomsvurderinger fra det nye ejendomsvurderingssystem vil snart blive udsendt. Det er dog kun omkring 50.000 styk. Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

De resterende over en million vurderinger vil komme i etaper fra 2022. Og der er stadig risiko for forsinkelser af projektet.

»Det er en rigtig god dag for landets boligejere. For regeringen er det vigtigt, at der er tryghed om boligbeskatningen og dermed også vurderingerne«.

»Derfor er jeg meget glad for, at vi til efteråret kan starte udsendelsen af de første ejendomsvurderinger siden 2011«, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Det nye ejendomsvurderingssystem har været en sand lidelseshistorie over mange år. Det gamle system var så fejlbehæftet, at vurderingerne blev fastfrosset i 2011.

Siden har der været arbejdet på et nyt system. Men det er gang på gang blevet ramt forsinkelser og prisstigninger. Det har igen udsat hele implementeringen af et nyt boligskattesystem.

Samtidig er det de kommende vurderinger, der skal udløse en større tilbagebetaling på samlet 14 milliarder kroner til boligejere, der har betalt for meget i boligskat.

Ved den sidste forsinkelse blev den implementering - der vil få betydning for millioner af boligejere - udskudt til 2024. Den dato holder Skatteministeriet fast i.

»Høj risiko« for forsinkelser

Alt er dog langtfra fryd og gammen. I et tilhørende bilag skriver It-tilsynet, der holder opsyn med projektet, at der stadig er problemer og risiko for forsinkelser.

»Der er samlet set tale om et program med høj risiko for forsinkelser og fordyrelser, men det vurderes at kunne håndteres«, skriver tilsynet.

Skatteminister Morten Bødskov siger adspurgt om, hvor stor tillid han har til, at projektet er klar til, at alle har fået nye vurderinger og er klar til nyt skattesystem i 2024:

»Jeg kan kun sige, at jeg er glad for, at It-tilsynet har givet grønt lys for, at vi kan komme i gang nu«.

»Det er klart, at projektet skal holdes på sporet. Og tilsynet har sagt, at omlægningen stadig kan finde sted i 2024. Det er vigtigt for regeringen og Folketinget, at det fastholdes«.

Ritzau