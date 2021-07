Nu reagerer partitoppen på »alvorlige« anklager mod Khader: »Det her bliver vi simpelthen nødt til at undersøge til bunds«

BESKYLDNINGERNE

Fem kvinder har over for DR beskrevet episoder, hvor Naser Khader beskyldes for at krænke eller forgribe sig på dem. Khader afviser alle beskyldningerne.

En siger, at hun måtte kæmpe sig fri, da hun under et besøg blev tvunget ned på hans seng mens han prøvede at knappe sine bukser op.

mens han prøvede at knappe sine bukser op. I en anden sag forsøgte han ifølge kvinden at kysse hende , da de mødtes for at drøfte en bogudgivelse. Hun afviste ham, hvorefter han ifølge hende onaneredeforan hende. En uges tid senere er han nøgen, da han åbner døren, hvor hun kom for at klage over hans opførsel.

, da de mødtes for at drøfte en bogudgivelse. Hun afviste ham, hvorefter han ifølge hende onaneredeforan hende. En uges tid senere er han nøgen, da han åbner døren, hvor hun kom for at klage over hans opførsel. Ifølge en tredje kvinde forsøgte han at tvinge hendes hoved ned mod hans skridt, da hun kom til hans kontor for at hente en bog.

ned mod hans skridt, da hun kom til hans kontor for at hente en bog. En fjerde sag handler om en journalist, der skulle tale med ham. Hun siger, at han begyndte at kysse hende og tvang hende til oralsex, inden han gennemførte et samleje med hende, da hun var lammet over det, der foregik.

og tvang hende til oralsex, inden han gennemførte et samleje med hende, da hun var lammet over det, der foregik. Den sidste sag handler om en kvinde, der indvilligede i at give ham en nakkemassage, da han under et møde talte om at have ondt i ryggen. Han tog snart sit tøj af. Efterfølgende gav han hende et knus, men ville ifølge kvinden ikke give slip.

Folketingspolitikeren har over for DR afvist alle beskyldninger og forklaret, at de ikke er foregået sådan som de beskrives af kvinderne.

Kilde: DR

