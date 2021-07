Forældre fængslet for at tilbageholde datter i udlandet

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et forældrepar er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Parret er mistænkt for ulovligt at tilbageholde deres datter i udlandet mod hendes vilje.

Politiet mener desuden, at parret har begået vold mod datteren.

Det skriver Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Politiet er endnu tilbageholdende med informationer om sagen, skriver det på Twitter.

»Der forestår fortsat en del efterforskning og af hensyn til det arbejde og grundlovsforhørets lukkede døre, har vi ikke yderligere kommentarer for nu«, skriver Københavns Vestegns Politi.

Det har derfor heller ikke været muligt at få oplyst, om forældrene eller datteren har tilknytning til det land, hvor hun menes at have været tilbageholdt.

Det har heller ikke været muligt at finde ud af, hvor gamle forældrene er, eller hvor i landet de bor.

ritzau