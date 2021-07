Advarsel: Badende skal passe på vandrette lyn

Søndag bød på skybrud og torden i det sydlige Danmark, og i den kommende uge risikerer resten af Danmark det samme. Derfor opfordrer TrygFondens Kystlivredning og Søsportens Sikkerhedsråd til ekstra opmærksomhed fra sejlende og badegæster.

Det fortæller TrygFondens kystlivredningschef, Anders Myrhøj.

»Selve skybruddet er jo som sådan ikke en risiko, hvis man bader. Men det kan være sundhedsfarligt, hvis man bader et sted, hvor der er overløb fra kloakker. Der skal man søge information hos sin kommune«, siger han.

Mere alvorligt er det, hvis skybruddet kommer med lyn og torden. Her opfordrer Anders Myrhøj til, at man hurtigst muligt kommer op af vandet.

»Livredderne vil altid sørge for at advare folk. Og hvis man er et sted uden livreddere, så skal man gøre det samme«, siger han.

Her er det bedst at søge ly i en bygning eller en bil med fast tag. Findes det ikke, så skal badegæster og andre ikke lade sig lokke af træer, da lyn har det med at slå ned i ting, der stikker op af jorden.

Pas på de vandrette lyn

Det er samtidig en dårlig idé at blive i vandet, selv om det nærmest per definition vil være det laveste sted, man kan opholde sig.

»Det, vi ved, er, at lyn forplanter sig hen over vandfladen. Det breder sig fladt i vandet i en ret stor radius«.

»Derfor kan man blive slået bevidstløs. Og bliver man det, mens man er i vandet, så står man pludselig i en livstruende situation«, siger Anders Myrhøj.

Sejlende skal også være opmærksomme

Også sejlende skal være ekstra opmærksomme på ugens potentielt voldsomme vejr. Her opfordrer TrygFonden til, at sejlere, der er langt fra kysten, søger mod dybere vand og får startet motoren, så man har kontrol med sin båd.

Er man tættere på land, så bør man søge ind i sikkerhed, hvis der er lyn i luften.

»Man skal for så vidt muligt ikke være et sted, hvor der er en mast. Det kan jo godt være lidt svært, hvis man er ude at sejle. Så det gælder om at komme i havn og så begrænse telekommunikation, for det kan tiltrække lyn«.

»Så snart man ser et ubehageligt vejrskifte, så handler det om at komme i havn«, siger Anders Myrhøj.

ritzau