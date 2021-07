De startede opgøret: Partierne har forsømt at danne fælles front

Da 322 kvinder sidste år underskrev en erklæring for at sætte fokus på seksuel chikane og magtmisbrug i dansk politik, var håbet at igangsætte en kulturforandring i hele det politiske system. Men selv om partierne hver især har reageret, har de svigtet med hensyn til at gøre det til en fælles kamp for et mere inkluderende demokrati. Det siger fire politisk aktive kvinder, som tog initiativ til #enblandtos.

Kampagnen sendte chokbølger gennem Christiansborg, da en lang række kvinder delte oplevelser om alt fra sexistisk tale til regulære voldtægter. Men i dag, 10 måneder senere, har de politiske partier stadig misset en del af pointen. Det siger Maria Gudme, som er regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet og en af de fire initiativtagere bag #enblandtos.