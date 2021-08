»Det ligner umiskendeligt min underskrift«: Messerschmidt har vist sig som vanskelig at afhøre i en retssag

Hvordan får man mest effektivt skrevet en bunke papirer, i omegnen af 25-30 sider, under, hvis man har travlt?

Morten Messerschmidt gav torsdag en opvisning i Retten i Lyngby.

»Jeg forstiller mig, at det er foregået nogenlunde i den her stil«, sagde han. Og tog fat i bunken af dokumenter og notater, han havde medbragt til vidneskranken, løftede resolut et hjørne af det øverste papir og lavede så en krusedulle på arket under. Straks bøjede han hjørnet af det næste ark uden heller ikke her at læse noget som helst. Ny krusedulle. Videre til næste side. Næste.