»Er det dig, der har sat de her navne ind i kontrakten?«: Nej. Kontrakten blev udarbejdet i Danmark

Navnet Verbeke er blevet nævnt ikke så få gange i Retten i Lyngby, hvor straffesagen mod Morten Messerschmidt i disse dage oprulles.

»Det må I spørge Verbeke om«, har Morten Messerschmidt flere gange forsøgt at værge sig, når anklagemyndigheden har boret i, hvordan – ifølge bagmandspolitiet - tvivlsomme dokumenter med Messerschmidts underskrift er blevet sendt rundt i EU-systemet. Og på samme måde har Morten Messerschmidts daværende assistent i Europa-Parlamentet, som sammen med sagens hovedperson er tiltalt for dokumentfalsk i sagen, henvist til Verbeke som manden, han anså som deres garanti for, at sagens dokumenter altså blev udfærdiget i overensstemmelse med reglerne.

På retsdag 3 tonede Michaël Verbeke frem på en skærm via en direkte forbindelse fra et kontor i Belgien, hvor han sad iført jakkesæt, mundbind og slips