Flere dele af landet har været ramt af skybrud - og det fortsætter i morgen

Lørdag har der været skybrud i flere dele af landet.

Værst ramt var Aalborg-området, der har haft ’dobbelt skybrud’, siger Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Hvor et normalt skybrud defineres ved 15 millimeter regn på 30 minutter, er et dobbelt skybrud 30 millimeter regn på 30 minutter.

Det har blandt andet resulteret i store vandmængder i byens kloakanlæg, fortæller hun.

»Jeg har fået at vide, at kloakdækslerne er hoppet af på vejene«, siger Trine Pedersen fra DMI.

»Bortset fra, at det nok ville have været lidt koldt, så kunne man lige så godt have stået udenfor og taget et brusebad«, siger Trine Pedersen.

Regnen lørdag har primært ramt den nordlige del af landet. Den sydligste del af landet, der også fik oplevet regnen, var omkring Horsens.

Det har været kraftigst i Jylland, men den nordøstlige del af Sjælland har også fået sit, oplyser den vagthavende meteorolog.

Senere lørdag og i løbet af søndagen er der mere regn på vej.

Det er regn, der kommer sydfra, og som lørdag aften muligvis kan give risiko for skybrud i den sydlige del af landet. Det er dog ikke sikkert, oplyser DMI.

DMI venter, at størstedelen af landet får byger i løbet af søndagen. Det er dog også usikkert, hvor meget regn der kommer.

»Der kommer også en dag i morgen, og der ser jeg også rigtig mange byger«, siger Trine Pedersen.

Hun understreger dog, at der ikke er vandmængder på vej i den størrelsesorden, som der er blevet set andre steder i Europa de seneste uger.

ritzau