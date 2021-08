Den ene af de to domsmænd i Messerschmidts straffesag endte alligevel med ikke at være den mest mærkede mandag.

Domsmanden ankom ellers i Retten i Lyngby med et stort, rødt, hævet stik fra en hveps eller bi. Et stik, der fik den ene af sagens to anklagere til at udbryde »ja, det kan jeg se – hold da op«, da domsmanden troppede op for sent og undskyldte, at angrebet fra et insekt nu havde forårsaget, at retsmødet først kunne begynde halvanden time senere end planlagt.