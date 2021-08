For første gang i sine snart to år som formand for Venstre præsenterer Jakob Ellemann-Jensen nu sit bud på en fælles platform for partierne i blå blok frem mod næste folketingsvalg.

Der er tale om 10 punkter om alt fra en modernisering af velfærdssamfundet over lavere skatter og bedre forhold for danske virksomheder til grøn omstilling og en stram udlændingepolitik, som Ellemann lancerer forud for Venstres sommergruppemøde i Kolding.