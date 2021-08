Flere unge skal have et fritidsjob: Fagbevægelsen efterlyser et opgør med en »misforstået forkælelseskultur«

»Værdien af at have et fritidsjob er simpelthen så stor, at vi ikke bare kan sidde og se på, at det er ikkeeksisterende for næsten en hel generation«.

Sådan lyder budskabet fra Frederik Enevoldsen, ungdomskonsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der nu efterlyser et opgør med en »misforstået forkælelseskultur«.

Antallet af unge 13-17-årige, der arbejder i en bagerbutik, en burgerbar eller i det lokale supermarked, er samlet set faldet siden finanskrisen fra godt 38 procent i 2008 til knap 33 procent i 2018, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.