Bekymrende tendens på Tinder: »Jægeren vil altid rykke derhen, hvor der er størst chance for at finde sit bytte«

Kvinder, der bliver udsat for overgreb af mænd, de har mødt på en datingapp, er ikke længere et ukendt fænomen. Landets centre for voldtægtsofre fortæller, at de får så mange henvendelser om disse overgreb, at de nu vil rette opmærksomheden mod de populære datingapps.