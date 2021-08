Sygeplejerskerne har selv nedprioriteret deres grundløn

Mens sygeplejerskerne gør ihærdigt opmærksom på, at deres grundløn er for lav, viser det sig, at sygeplejerskernes egen lønpolitik bærer en del af skylden. Dansk Sygeplejeråd har siden 2008 ikke forhandlet en eneste krone hjem på grundlønnen. Det viser Politikens research og en opgørelse, som avisen har bedt Danske Regioner om at udarbejde.

Opgørelsen gør det ifølge flere arbejdsmarkedsforskere klart, at Dansk Sygeplejeråd har prioriteret tillæg til specialiserede sygeplejersker og sygeplejersker med højere anciennitet frem for forbedringer af grundlønnen.