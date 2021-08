Serieboks

Skyggesiderne ved datingapps

Datingapps har gjort det nemt, hurtigt og gratis at finde den næste date. Langt de fleste har gode oplevelser på datingapps, men nogle ender med at stå i ubehagelige, grænseoverskridende situationer. Og når det går allerværst, kan en Tinder-date ende med voldtægt.

I artikelserien ‘Skyggesiderne ved datingapps’ sætter Politiken fokus på overgreb, der kan relateres til datingapps - og ser nærmere på, hvad der kan ske med os og vores datingkultur, når vi swiper os igennem potentielle matches.

Vi bringer vidnesbyrd, der er efterprøvet. Det har vi gjort ved blandt andet at tale med en psykolog til en af kvinderne, der bekræfter at de taler om voldtægten i deres samtaler, og en veninde, der blev kontaktet som den første efter voldtægten. Derudover har vi set billeder og dagbøger, der skildrer samme udlægning som vidnesbyrdene. Det har vi gjort, fordi vi ikke har hørt krænkernes udlægning af sagerne. Vi ønsker at give de krænkede en stemme. Ingen af kvinderne i artiklen har anmeldt voldtægterne – eller opsøgt hjælp ved Center for Voldtægtsofre. Undersøgelser og statistikker viser, at det gør de færreste. Derfor mener vi, at det er vigtigt at få kvindernes vidnesbyrd frem.

