Politisk analytiker: »Naser Khader får den hårdest mulige straf i politik«

Naser Khader bliver løsgænger i Folketinget efter konservatives advokatundersøgelse har budt på flere alvorlige anklager mod ham. Undersøgelsens konklusioner har fået partiformand Søren Pape Poulsen til at indstille, at Khader skal ekskluderes fra partiet, men Khader har nu selv trukket sig.

De konservative har gennemført en advokatundersøgelse efter Naser Khader i juli blev anklaget for at have udsat en række kvinder for seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd.

Politikens politiske analytiker, Elisabet Svane, var til stede, da Søren Pape Poulsen holdt pressemøde onsdag, og hun betegner beslutningen som »den hårdest mulige straf«.