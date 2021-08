Skolebestyrelse dropper forbud mod mavebluser på jysk skole

Det har de seneste dage skabt debat, at en folkeskole - Firehøjeskolen i Vejle Kommune - havde forbudt såkaldte croptops hos de ældste piger.

Nu sløjfes forbuddet. Det har en enig skolebestyrelse fredag besluttet på et møde. Det oplyser Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

Konstitueret bestyrelsesformand Mads Thomsen understreger i meddelelsen, at bestyrelsen har fuld tillid til personalet og ledelsens kompetencer.

Han peger dog på, at det ikke er ledelsen, der fastsætter ordensreglerne for skolen. Det er derimod skolebestyrelsen.

»Det har ikke været tilfældet i denne konkrete sag, og det er selvfølgelig beklageligt«.

»Skolebestyrelsen har nu diskuteret sagen, og vi er enige om, at der ikke skal være regler for, hvordan eleverne skal gå klædt i skoletiden«, siger han i meddelelsen.

Croptops er korte bluser, hvor man kan se et stykke bart maveskind.

Forbud vakte opsigt

Forbuddet mod croptops blev ifølge Vejle Amts Folkeblad meldt ud til eleverne mandag.

De næste par dage beskrev blandt andet lokalmediet sagen, og skoleleder Bjarne Kyneb forklarede til flere medier, at bluserne kunne fjerne fokus på undervisningen.

Forbuddet vakte dog opsigt og fik flere kendte danskere op af stolen. Blandt andre tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt delte en kritik af forbuddet på de sociale medier.

Siden har en lektor i kommunal- og forvaltningsret - Klaus Josefsen fra Aarhus Universitet - også vurderet, at der ikke var lovhjemmel til forbuddet.

»Hvis man kunne påvise, at der havde været nogle alvorlige konkrete problemer som følge af det her, kunne man argumentere for, at nødvendighedskravet var opfyldt«.

»Men jeg har ikke set, at det skulle være tilfældet. Og man kan ikke indføre et generelt forbud, der blot er baseret på nogle holdninger«, sagde han tidligere fredag til Ritzau.

