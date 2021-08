Professor: Ministerium dækker over Hækkerup på vildspor

Det er helt uholdbart, når Justitsministeriet nu bakker op om tidligere udtalelser fra justitsminister Nick Hækkerup (S) om, at Rigsretten selv kunne have tilladt tv-transmission af sagen mod Inger Støjberg, der begynder i næste uge. Det mener strafferetsprofessor emeritus Jørn Vestergaard, som beskylder ministeriet for at dække over vildledende udtalelser fra justitsministeren, som også forplantede sig hos flere partiers ordførere.

»Kønt er det ikke«, siger Jørn Vestergaard.