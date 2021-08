SF og Enhedslisten står uden for aftale: Regeringen går efter indgreb uden penge til sygeplejerskerne

10 ugers strejke risikerer at ende i ingenting for sygeplejerskerne. Regeringen indkaldte onsdag partierne til møde om et forestående indgreb. Og det er ikke planen, at indgrebet skal give flere kroner til sygeplejerskerne.