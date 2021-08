Støttede Socialdemokratiet økonomisk: Giganten bag Johnson & Johnson-vaccinen får bøde

Det er en klar overtrædelse af medicinalindustriens retningslinjer, hvis man støtter Socialdemokratiets pengeindsamlende erhvervsklub.

Det står klart, efter at Etisk Nævn for Medicinalindustrien (Enli) har udstedt en bøde til medicinalgiganten Janssen, fordi virksomheden har betalt for at deltage i S-netværket Erhvervsforum Vækst DK.

Janssen skal nu af med 57.500 kroner.