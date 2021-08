Hvidvaskskandalen rammer arvefølgen i Jyske Bank

Der er gået koks i arvefølgen i Jyske Bank, Danmarks tredjestørste bank, eller næststørste, hvis Nordea regnes som en finsk bank. Finanstilsynet har i en opsigtsvækkende afgørelse nægtet den nyansatte Lars S. Mørch den godkendelse, som er en forudsætning for, at han kan overtage topposten, når den nuværende ordførende direktør, Anders Dam, måtte ønske at give stafetten videre.

Anders Dam har ikke travlt, og få er i tvivl om, at han selv bestemmer, hvornår tiden er inde, og hvem der skal afløse ham. Selv om det juridisk er en beslutning, som skal tages af bestyrelsen i banken. Anders Dam er personifikationen af Jyske Bank og uden sammenligning den bankdirektør i en større bank i Danmark, som har størst handlefrihed. Men han er fyldt 65 år, og det er en alder, hvor omverdenen og selv en medgørlig bestyrelse begynder at stille spørgsmål om arvefølgen.

Der har i det forløbne år flere gange været kritik af, at Anders Dam ikke havde en successionsplan. Den har han affejet, blandt andet med en karakteristisk slagfærdig sammenligning med de amerikanske præsidenters aldre. Men alt tyder på, at han har lyttet og i eget tempo har været, og fortsat er, i gang med at forberede et vagtskifte. Derfor er det en alvorlig streg i regningen, at Finanstilsynet nedlægger et veto mod Lars S. Mørch, den person, som så godt som alle i og uden for banken havde opfattet som Anders Dams foretrukne kronprins.