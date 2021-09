Pia Olsen Dyhr: »Hvis man gerne vil forandre Danmark, skal man jo sidde i regering«

Målet for SF er at komme i regering efter næste folketingsvalg – men ikke for enhver pris. Det siger partiformand Pia Olsen Dyhr, som også gør status på samarbejdet med Socialdemokratiet op til SF’s landsmøde i Kolding denne weekend.

»Jeg tror, at når vi går til valg næste gang, vil vi selvfølgelig arbejde på at komme i regering, fordi vi vil have vores politik gennemført. Men der kan være mange scenarier. Det kommer an på, hvordan politikken ser ud og de politiske balancer. Det er for tidligt at sige«, siger Pia Olsen Dyhr.