Danske soldater får fremover status som faglærte

De danske soldater, der lige nu bliver uddannet i Forsvaret, har hidtil ikke fået papir på deres kompetencer efter endt uddannelse. Det skal der nu laves om på. Fremover skal danske soldater modtage undervisning, så de får status som faglærte, når de stopper i Forsvaret.

Et vigtigt skridt, der stiller soldaterne bedre til deres fremtidige karriere, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

»I alt for mange år er soldater gået rundt som ufaglærte, selv om de har fået ganske meget uddannelse, og det kan vi sådan set ikke være bekendt over for soldaterne. De skal selvfølgelig have et ordentligt papir på deres uddannelse. Og derfor gør vi dem nu til faglærte. Det her gavner den enkelte. For når man har en kompetencegivende erhvervsuddannelse, åbner det muligheder i livet«, siger hun.

Hvert år begynder mellem 600 og 700 på uddannelsen som konstabel i Forsvaret. En konstabel er også det, man kalder en soldat. De 300, som begynder til december, bliver de første til at starte på det, der efterfølgende skal give dem papirer på, at de er faglærte konstabler.

De første otte måneder af uddannelsen vil være tilrettelagt som i dag. Men derefter suppleres der med en række faglige moduler rettet mod arbejdsmarkedet sideløbende med soldaternes øvrige tjeneste og uddannelse. Desuden afsluttes uddannelsen med en fagprøve og eventuelt et afsluttende modul, der giver kompetencer målrettet civile brancher eller videre karriere i Forsvaret.

Hærens Konstabel- og Korporalforening har i mange år arbejdet for at give soldater status som faglærte. Det har dog været et større arbejde at tilrette uddannelsen, og derfor er formand Tom Block glad for, at det nu endelig bliver til virkelighed.

»Unge mennesker i dag er meget bevidste om, at de skal have noget uddannelse for at kunne klare sig. Det med at være ufaglært er ikke noget, man stræber efter. At det nu bliver en anerkendt uddannelse, så man har papir på det, åbner døre i det øvrige uddannelsessystem, så de unge står bedre rustet til at uddanne sig videre enten i Forsvaret eller i det civile«, siger han.

Tom Block nævner især vagt- og sikkerhedsuddannelser samt uddannelser inden for robotteknologi, som nogle af de uddannelser faglærte soldater vil søge hen i det civile og fremover formentlig være endnu bedre kvalificeret til. Mange konstabler bliver også i Forsvaret. Enten ansat som konstabler eller tager videre uddannelse.

Der er i dag ansat 7.000 konstabler i Forsvaret. De løser opgaver på tværs af de tre værn: Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

ritzau