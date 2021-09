Regeringen vil hæve prisen på nikotinposer med 11 kroner

Regeringen vil indføre en ny afgift på nikotinposer, så en typisk dåse med 20 styk bliver 11 kroner dyrere, skriver DR Nyheder.

Skatteminister Morten Bødskov (S) siger til DR, at det særligt er unge, regeringen sigter efter:

»Kreativiteten i tobaksindustrien er jo enorm. Vi kan se, at de gør en meget stor indsats for at få det her produkt introduceret til unge. Det vil vi gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, fordi det ikke er sundt og skaber afhængighed«.

Der skal være en afgift på 5,5 øre per milligram nikotin. Ifølge regeringen vil en typisk dåse med 20 poser altså blive 11 kroner dyrere, skriver DR. Prisen på dåser med nikotinposer ligger omkring 30-40 kroner.

Nikotinposer er et snuslignende produkt, som ikke indeholder tobak. Poserne indeholder ligesom snus og tyggetobak nikotin – og i nogle tilfælde i meget høje koncentrationer.

Regeringens lovforslag er i høring frem til 15. oktober. Derefter vil det blive behandlet i Folketinget, som efter planen skal stemme om forslaget inden nytår. Både Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen har tidligere efterlyst netop afgifter på nikotinposer.

»Hvis nikotinposer skal være på det danske marked, mener Lægeforeningen, at de skal gøres så dyre, svært tilgængelige og lidt attraktive som overhovedet muligt. Derfor skal nikotinposer selvfølgelig være langt dyrere, end de er i dag – for eksempel ved at være belagt med afgifter, præcis som vi kender det fra tobak«, skrev Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, i et debatindlæg tidligere på året.

