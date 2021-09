Vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening: »I dag ville jeg gerne have haft, at min mand havde taget mere barsel«

Sagen kort

Øremærket barsel

Hvem? Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening.

Hvad? Et EU-direktiv kræver, at der indføres øremærket barsel til fædre. I denne uge blev Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation enige om, at 11 ugers barsel bør øremærkes fædre, og at resten af barslen som udgangspunkt fordeles ligeligt.

Hvorfor? De to organisationers model har vakt heftig debat. Flere liberale partier og meningsdannere mener, at man blander sig for meget i familielivet. Andre mener, at man burde være gået endnu længere i ligestillingens navn.

