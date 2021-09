Landbrugsbosser vil have nye penge til grøn omstilling: Vi kan skabe verdens mest klimaeffektive fødevaresektor

Direktørerne i fire af Danmarks største landbrugs- og fødevarevirksomheder opfordrer i et fælles brev regeringen - og resten af Folketinget - til at finde flere penge til den grønne omstilling af landbruget.

Det sker under de langstrakte, komplicerede og konfliktfyldte forhandlinger om en klimaplan for landbruget, der kører på Christiansborg. Regeringen har tidligere afvist at finde flere penge end de over 20 milliarder kroner, der allerede gives i støtte.

»For andre sektorer er der politisk fundet midler til at finansiere omstillingen gennem store engangsinvesteringer i nye grønne tiltag. Midler, der ikke i forvejen var en del af sektorerne. Det skal også være muligt på landbrugsområdet«.

»Og så er vi sikre på, at man kan få de øvrige politiske ender til at mødes, så vi sammen - politikere, virksomheder og landmænd i fællesskab - kan gå i spidsen og skabe verdens mest klimaeffektive fødevaresektor«, skriver de fire direktører for Danish Crown, Arla, DLG og Danish Agro i brevet.

For halvanden uge siden kom hele blå blok med et fælles udspil til regeringen, der også krævede flere penge fra statskassen til at hjælpe landbrugssektoren med at mindske sin store klimabelastning mærkbart.

Udspillet ville støtte landbruget med 750 millioner kroner ekstra fra statskassen om året. Da det samtidig ikke indeholdt håndfaste krav til landbruget blev det ikke taget imod med åbne arme hos hverken landbrugsminister Rasmus Prehn (S) eller resten af rød blok.

Og på Socialdemokratiets kongres i weekend afviste ministeren endnu en gang at finde flere penge. En omlægning af de 22,6 milliarder kroner, erhvervet allerede modtager, må række, sagde ministeren.

»Jeg synes, at blå blok skal til at finde ud af, om de først og fremmest er ambitiøse om klimaet, eller om det endnu en gang handler om at presse flere penge».

»Der er rigeligt med penge i forvejen, vi har masser af landbrugsstøtte, så vi skal ikke til at give mere. Vi burde kunne nå frem til en løsning på baggrund af de milliarder, vi sidder med nu«, sagde han.

ritzau