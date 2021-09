Der gik to år, efter at Jesper Rønnow Simonsen var tiltrådt som direktør i Skat, før han opdagede, at Skat ikke var veldrevet, men derimod ved at bryde sammen efter syv-ottes massive besparelser.

Det forklarede Jesper Rønnow Simonsen, da han tirsdag afgav forklaring i Undersøgelseskommissionen om Skat.