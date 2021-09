Stort flertal af danskerne: Hold fingrene væk fra vores barsel

Der er nyt brænde til den verserende barselsdebat, som blev udløst, da arbejdsgivere og lønmodtagere blev enige om en ny aftale, der skal tildele mor og far en mere ligelig fordeling af øremærket barsel.

I en ny Kantar Gallup-undersøgelse, som er blevet udført for Berlingske, svarer 72 procent af de 1.088 adspurgte, at de enten er »enige« eller »overvejende enige« i, at fordeling af barsel er en beslutning, den enkelte familie selv bør træffe.

Kun 12 procent er »overvejende uenige«, mens ti procent er »uenige«. De resterende seks procent svarer »ved ikke«.

Selvom knap tre fjerdedele af de adspurgte helst så politikerne blande sig uden om deres orlov, er der lagt op til et nybrud i den danske barselsmodel. EU’s direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv forpligter Danmark til at indføre øremærkning af minimum to måneders barsel til begge forældre inden udgangen af 2022.

Efter et års forhandlinger blev Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i sidste uge enige om en aftale, de selv kaldte for et historisk fremskridt for ligestillingen i Danmark. De nuværende regler, med 14 af ugerne øremærket barsel til mor, og kun 2 uger øremærket barsel til far, bliver afløst af en helt lige fordeling af orloven forældrene i mellem. 11 uger til hver.

Uenighed mellem blå og røde vælgere

Aftalen mellem FH og DA blev mødt med begejstring af Enhedslisten, De Radikale og SF, mens nyheden mødte modstand fra Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og politikere fra de konservative. Men det er ikke kun på Christiansborg, at de røde og blå er uenige.

Undersøgelsen fra Gallup viser et tydeligt skel i attituden til en indførsel af 11 ugers øremærket barsel.

Til spørgsmålet ’er det positivt eller negativt, hvis et flertal af folketingets partier stemmer for, at der indføres 11 ugers øremærket barsel til både mødre og fædre/medforældre?’ svarede 56 procent af vælgerne i rød blok enten »meget positivt« eller »overvejende positivt«, mens 30 procent svarede enten »overvejende negativt« eller »meget negativt«.

I blå blok mener 28 procent, at det er »meget positivt« eller »overvejende positivt«. 63 procent svarer enten »overvejende negativt« eller »meget negativt«.