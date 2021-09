LGBT+ Danmark: »Sundhedsministeren kan ikke fortsætte med at vende det blinde øje til«

De går grædende fra møder, fordi de føler sig pressede for at bevise, at de har fortjent at blive opereret. De oplever at blive sygeliggjort, og alt efter, hvor i landet de bor, kan de enten få adgang til operationer, eller ej.

En række transpersoner, psykologer og forældre til transkønnede børn har de seneste dage i Politiken kritiseret behandlingen af transkønnede i det danske sundhedsvæsen, og særligt på Center for Kønsidentitet i København.