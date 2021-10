Nyhedsanalyse: Taktisk weekend indleder slutspurt ved forhandlingsbordet

Det har været en af den slags weekender, hvor politiske redaktører, analytikere, kommentatorer og journalister har siddet en smule på nåle, mens telefonen tjekkes lidt oftere end normalt.

Ovre i Finansministeriet var ’kasseminister’ Nicolai Wammen (S) godt i gang med at få enderne til at mødes mellem røde, blå og magentafarvede politikere om det, der ventes at blive en definerende aftale for dansk landbrugs fremtid.