»Det er pebernødder i forhold til at rykke på noget«: Der er ingen muskler i ny aftale om mere arbejdskraft

En lille aftale uden overraskende tiltag eller store summer på bordet, lyder det fra arbejdsmarkedsforskere om den nye trepartsaftale, der skal sikre mere arbejdskraft i Danmark.

»Det er fornuftige tiltag, men der er simpelthen for få penge, til at det rykker noget. Det er jo pebernødder at tale om 84,6 millioner i 2022 og 2023, når vi snakker om milliardbeløb inden for alt andet. Det er et loppespring snarere end et tigerspring for arbejdsmarkedet«, siger Henning Jørgensen, der er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.