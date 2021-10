»De er ekstremt udmattede og påvirkede af situationen. Mange af dem er både underernærede og psykisk nedkørte«

De 14 børn, der lige nu er på vej hjem til Danmark i fly med deres mødre, er mærkede af, ikke at have levet skyggen af et barneliv i flere år. Det fortæller Natascha Rée Mikkelsen, der er medstifter af foreningen Repatriate The Children - Denmark, som arbejder for at få danske børn og deres familier hjem fra de syriske fangelejre.

»Det har været et liv i frygt og torturlignende forhold. En hverdag præget af angst og helt uden oplevelser. En hverdag, der udspillede sig inden for et hegn i et femten kvadratmeter stort telt, omringet af soldater«, fortæller hun til Politiken.