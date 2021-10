Forening: »Så vælger man at gøre sådan her ... Det kan jeg ikke forstå«

Artiklen er opdateret kl. 20.54 med kommentar fra Rigspolitiet.

Onsdag eftermiddag var der forsigtige smil og glade øjne i Knud Foldschacks advokatkontor i hjertet af København. Han og Natascha Rée Mikkelsen har i to år kæmpet for at få danske børn og deres mødre hjem fra syriske fangelejre, og nu var der ved at ske noget.