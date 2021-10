Formand retter direktør: Han blev fyret efter sexchikane

I slutningen af september annoncerede virksomheden DanBred, at direktør Thomas Muurmann Henriksen havde sagt op efter afsløringer af sexchikane af flere kvinder.

Men det var ikke korrekt. Han blev tværtimod sagt op.

Det oplyser bestyrelsesformand Andreas Lundby til erhvervsmediet Finans.

»På baggrund af jeres henvendelse har vi konstateret, at modsat hvad den tidligere administrerende direktør og bestyrelsesformand har kommunikeret, er Thomas Muurmann blev opsagt«, skriver han i en mail til Finans.

Da Thomas Muurmanns afgang blev annonceret i september, lød det, at han ikke ville stå i vejen for virksomheden.

»Det er vigtigt for mig, at min person og de fejltagelser, som jeg har begået, ikke kommer til at skygge for DanBreds videre udvikling«, sagde Thomas Muurmann Henriksen i pressemeddelelsen.

»Med den store opmærksomhed, der er på min person lige nu, har jeg vurderet, at det ikke er til gavn for selskabet, at jeg fortsætter som direktør, og derfor trækker jeg mig«, sagde han.

Det var en udlægning, som den daværende bestyrelsesformand, Christian Junker, bakkede op om.

Den fyrede direktør har fået en fratrædelsesgodtgørelse

Den nye bestyrelsesformand, Andreas Lundby, oplyser desuden, at Thomas Muurmann Henriksen har fået en fratrædelsesgodtgørelse, som han havde ret til ifølge sin kontrakt. Han ønsker ikke at fortælle om størrelsen.

Sagen kom frem i offentligheden, da Finans i september beskrev, hvordan Thomas Muurmann Henriksen i flere år havde udvist interesse for yngre, kvindelige ansatte til firmafester.

Efter en hurtig undersøgelse af en konkret fest konkluderede bestyrelsen, at der skulle sættes en stopper for Thomas Muurmann Henriksens ’uacceptable adfærd’.

Det fik dog ingen betydning for hans job, som han fik lov at blive i. Men efter mange overskrifter i medierne valgte direktøren efter eget udsagn selv at trække sig. Kort tid efter blev hele bestyrelsen skiftet ud.

Det er ikke lykkedes Finans at få en kommentar fra hverken Thomas Muurmann Henriksen eller Christian Junker.

DanBred arbejder inden for grisegenetik og sælger avlsdyr og sæd til store dele af verden.

Selskabet havde sidste år en omsætning på 1,2 milliarder kroner. Organisationen Landbrug & Fødevarer er hovedaktionær i selskabet.

