Støttepartier vil have ryddet op efter PFOS-forurening i Forsvaret

Der skal ryddes op efter PFOS-forurening på Forsvarets arealer, lyder det fra forsvarsordførere fra SF og Enhedslisten.

»Forsvarets arealer skal oprenses hurtigst muligt«, siger SF’s forsvarsordfører, Anne Valentina Berthelsen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har siden 2016 fulgt med i, hvordan forurening fra brandskum på tre flyvestationer har bredt sig til en å, en bæk, en sø, grundvand og naturen. Det har Avisen Danmark og Radio4 beskrevet. Alligevel har styrelsen ifølge de to medier intet gjort gennem årene for at stoppe forureningernes spredning. Styrelsen vurderer, at det kan tage mindst 50 år at få ryddet op efter forureningerne, der som årene er gået, har bredt sig.

SF’s forsvarsordfører mener, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) må til lommerne og finde pengene til en oprydning.

»For ikke at belemre regionerne med endnu flere udgifter til oprensning af giftgrunde, som mange af regionerne jo har rigeligt af i forvejen, bør Forsvarsministeriet i vores øjne egentlig selv finde pengene til oprensning af arealerne. Hvis forsvarsministeren synes, at der mangler penge, kan hun jo passende sætte nogle af specifikt til formålet i det kommende forsvarsforlig«, lyder det fra Anne Valentina Berthelsen.

Men det er ikke kun en fysisk oprydning, der efterlyses. Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, mener, at der også er brug for en »politisk oprydning«.

»Der er åbenlyst brug for en oprydning af PFOS, men også en politisk oprydning i, hvad Forsvaret har vidst om forureningen, og hvorfor folk ikke blev advaret«, siger hun i en kommentar.

Eva Flyvholm synes umiddelbart, at en tidshorisont på 50 år for oprydningen »lyder til at være meget lang tid«.

»Men det er helt afgørende at få sikret, at forureningen ikke bliver spredt til flere dyr og mennesker«, siger hun.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra forsvarsminister Trine Bramsen (S).

ritzau