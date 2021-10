10 medarbejdere i Statsministeriet fik besked om manglende lovhjemmel, mens mink blev aflivet

En kontorchef i Statsministeriet blev lørdag 7. november 2020 om formiddagen informeret om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark. Kontorchefen gav 16 minutter senere denne oplysning videre til 9 andre medarbejdere i Statsministeriet, heriblandt nogle af statsminister Mette Frederiksens og departementschef Barbara Bertelsens nærmeste medarbejdere.

Det kom frem under fredagens afhøringen i Mink-kommissionen, der forsøger at opklare, hvordan det gik til, da regeringen besluttede at aflive 15 millioner mink og et helt erhverv i Danmark uden at have lovhjemmel til det.