Professor: Intet juridisk problem at fortælle om sms'er tidligere

Der havde ikke været noget juridisk problem i, at regeringen og dens embedsfolk havde fortalt, at det ikke var lykkedes at genskabe deres sms’er i minksagen inden kommunalvalget.

Det vurderer Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

»Jeg kan ikke komme i tanker om, at der er noget, der forhindrer, at man kunne offentliggøre, hvorvidt det er lykkedes at identificere sms’erne eller ej«, siger han.

Mandag er det i et svar fra Minkkommissionen kommet frem, at statsminister Mette Frederiksen (S) og topfolk i Statsministeriet kunne have fortalt, at sms’er i minksagen ikke kunne genskabes før kommunalvalget.

»Minkkommissionen havde ingen indflydelse på, hvornår kuverterne åbnedes«, skriver kommissionen.

Politiet var blevet sat til at forsøge at genskabe de sms’er, som automatisk var blevet slette fra Mette Frederiksen og tre af hendes topfolks telefoner.

Det kunne dog ikke lade sig gøre.

Mandag 15. november fik de implicerede og Minkkommissionen resultaterne af politiets undersøgelser.

Resultaterne blev dog først kendt for offentligheden onsdag den 17. november - altså dagen efter kommunalvalget.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har forklaret, at resultatet af politiets undersøgelser først kunne offentliggøres onsdag, fordi de implicerede og deres bisiddere først kunne hente og åbne de kuverter, hvor resultatet af undersøgelsen lå i, den dag. Altså den 17. november.

»Jeg kan ikke se, at der er noget juridisk, der tilsiger den løsning«, siger Sten Bønsing om justitsministerens forklaring.

Havde det været muligt at genskabe sms’erne, havde det dog været en anden sag.

»Det ville selvfølgelig være et problem, hvis man offentliggjorde indholdet af sms’erne, hvis det var lykkedes«.

»Informationen om, hvorvidt det er lykkedes eller ej i sig selv, det har jeg svært ved at se, at der er noget juridisk, der forhindrer dem i at offentliggøre«, siger Sten Bønsing.

Den seneste udvikling i sagen om de slettede sms’er har fået både Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti til at kritisere regeringen.

»Man konstruerer underlige forløb for at holde informationen tilbage til efter kommunalvalget«, siger Morten Dahlin (V), der er formand for retsudvalget.

Minkkommissionen undersøger forløbet omkring beslutningen om at slå alle mink i Danmark ned i november sidste år.

Der var ikke lovhjemmel, da beslutningen blev truffet.

ritzau