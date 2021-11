Støttepartier er parate til at suspendere behandlingsgarantien

Automatisk oplæsning

Både SF og Enhedslisten er parate til for en stund at suspendere behandlings- og udredningsgarantien.

Udmeldingen kommer efter en opfordring til det samme af Lægeforeningen, der forventer, at det vil kunne aflaste landets hospitaler.

Hospitalerne er påvirket af et stigende pres som følge af coronavirus, ubesatte stillinger og sygeplejerskernes strejke.

Derfor ser Lægeforeningen gerne, at politikerne midlertidigt suspenderer den garanti, der gør, at alle patienter kan blive undersøgt eller udredt inden for 30 dage.

I SF mener sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen, at en suspendering er en god idé, selv om det vil kunne gå ud over ikke-akutte patienter.

»Jeg synes, at det er en god idé at sætte garantien på standby i en situation, hvor sygehusene er så presset, som de er lige nu, og hvor det er vigtigt, at vi stadig er i stand til at tage os af de akutte patienter«.

»Det betyder ganske vist, at de ikke-akutte patienter kan komme til at vente lidt længere. Men det er situationen, som den er lige nu«, siger hun.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener også, at der er brug for at prioritere lige nu på grund af situationen.

»Vores sundhedsvæsen er ekstremt presset. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at give en hjælpende hånd«, siger han.

Begge ordførere er bevidste om, at en suspendering kan skabe bekymring hos patienter, der ikke har akutte behov.

»Det er selvfølgelig en ulykkelig situation«, siger Peder Hvelplund.

»Men det er afgørende, at vi sikrer, at der er behandling til akutte patienter, og at det er ud fra en lægefaglig vurdering, at man prioriterer i sundhedsvæsenet«.

»Og så er det klart, at lige så snart vi forhåbentlig får en bedre og mere tilstrækkelig kapacitet i sundhedsvæsenet, så skal vi også have afviklet de andre opgaver«, siger han.

I regeringen er man for nuværende ikke parat til at suspendere behandlings- og udredningsgarantien. Det siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S).

Han siger dog også, at ligesom det tidligere under coronapandemien har været nødvendigt at suspendere garantien, så kan det blive nødvendigt igen.

»Man kan desværre ikke udelukke, at vi kan stå i en situation igen i fremtiden, hvor vi bliver nødt til at gøre det«.

»Men vi vil meget gerne undgå det, og for nuværende vil vi ikke suspendere behandlingsgarantien«, siger Rasmus Horn Langhoff.

Ifølge ham er et af hovedargumenterne for at lade være, at en suspendering vil udskyde opgaver, som sundhedsvæsenet så senere skal tage sig af.

I forvejen arbejder sundhedsvæsenet med at få afviklet en ikke ubetydelig pukkel af udskudte opgaver.

