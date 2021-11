Dragør har fået sin borgmester: Alle poster er nu på plads

Kenneth Gøtterup (K) bliver borgmester i Dragør Kommune. Det oplyser han selv på et pressemøde mandag aften. Dermed er borgmesterposten faldet på plads i alle landets kommuner.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi har givet os god tid til at få landet en politisk aftale om, hvad vi skal samarbejde om de kommende fire år. Alle partier har måttet give og tage, og jeg håber, at borgerne kan se, at vi nu sætter en ny retning for Dragør, hvor vi sætter fokus på den borgernære service i kommunen, og vi er til for borgerne«, siger Kenneth Gøtterup i en pressemeddelelse fra kommunen.

Venstre, Konservative og Socialdemokratiet har til sammen 11 ud af 15 mandater i Dragørs kommunalbestyrelse. På valgnatten udråbte Kenneth Gøtterup sig selv som ny borgmester i Dragør, men der opstod efterfølgende tvivl om den udmelding. Derfor begyndte partierne igen at forhandle.

Kenneth Gøtterup overtager borgmesterposten fra Helle Barth fra Venstre. Helle Barth har kun siddet i borgmesterstolen siden juni i år, hvor Erik Dahl Bidstrup – også fra Venstre – stoppede som borgmester for at tiltræde et job som formand for fagforeningen Krifa.

Fik knap 10 procent af stemmerne

Det har taget politikerne i Dragør mere end seks dage at forhandle sig frem til, hvem der skal være borgmester. Ved kommunalvalget i 2017 var Dragør også blandt de sidste kommuner til at sætte navn på en borgmester.

Konservative blev største parti i kommunen ved valget i år med 34,3 procent af stemmerne og en fremgang fra tre til seks mandater. 838 af de 8.483, der satte kryds ved valget i tirsdags, satte deres kryds ved kommunens nye borgmester.

Det er Konservatives borgmesterpost nummer 14. En fremgang fra otte borgmesterposter efter valget i 2017. Socialdemokratiet har fået 44 borgmesterposter og Venstre 35. Desuden har SF fået to borgmesterposter, De Radikale og Liberal Alliance én, og så er to poster gået til ikke-landsdækkende partier.

En konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende, og de nye borgmestre sidder først fast på posten efter et konstituerende møde, der skal finde sted mellem 1. og 15 december.

